Правительство России проявляет интерес к онлайн-продаже автомобилей

Правительство Российской Федерации утвердило Национальный план развития конкуренции на период с 2026 по 2030 годы. Одним из ключевых направлений станет развитие онлайн-продаж автомобилей для населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Согласно утверждённому плану, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба до 9 ноября 2026 года должны представить в правительство доклад по данному вопросу. Уже к октябрю 2025 года ведомства обязаны подготовить предложения, обеспечивающие равный доступ как дилеров, так и независимых сервисных центров к информации, необходимой для ремонта и обслуживания автомобилей. Для этого планируется создание специального механизма.

В дополнение к этим мерам, до октября 2026 года Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор должны выработать комплекс шагов, направленных на обеспечение недискриминационного доступа граждан к автотранспортным средствам. По итогам работы будет подготовлен доклад для правительства.

Также к 7 декабря 2025 года Министерство транспорта совместно с Федеральной антимонопольной службой разработают предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в транспортной отрасли. Ожидается, что эти изменения создадут равные условия для всех организаций частной формы собственности, работающих в данной сфере.