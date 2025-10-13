Главная Новости Renault Российское правительство установило ограничения в отношении компании Renault
Российское правительство установило ограничения в отношении компании Renault

Renault внесена в санкционный список России по военно-техническому сотрудничеству, ограничения касаются сделок и финансовых операций с компанией.
13.10.2025, 11:21·2 мин
Фото: Autostat.ru

Французская компания Renault SAS пополнила перечень юридических лиц, на которые распространяются специальные экономические меры в рамках военно-технического сотрудничества. Документ с соответствующим постановлением, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещён на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Санкционный список, действующий в России, был составлен в мае 2022 года. В дальнейшем, летом того же года, в него был включён и немецкий автоконцерн Daimler Truck AG, который ранее имел опыт работы на территории России.

Организациям, внесённым в этот санкционный перечень, запрещается осуществлять сделки, а также выполнять обязательства по уже заключённым контрактам и проводить финансовые операции, способные принести им выгоду. Вместе с тем, существует возможность получения временного разрешения правительства на отдельные операции.

Следует напомнить, что в мае 2022 года компания Renault объявила о прекращении деятельности на российском рынке, передав находящиеся в стране активы государству. Пакет в размере 67,69% акций АВТОВАЗа, находившихся у Renault, был передан ФГУП «НАМИ», действующему под эгидой Минпромторга России. Оставшаяся доля осталась за ГК «Ростех». Одним из положений сделки стало наличие опциона у Renault на обратный выкуп своей доли в АВТОВАЗе в течение ближайших 6 лет.

