На свет вышли первые фотографии «заряженного» хэтчбека BMW М

Германский автопроизводитель BMW представил обновленную 1-ю серию, которая пришла на смену предыдущей модели. Новинка получила изменения не только в дизайне, но и в модельном ряде. BMW постепенно сокращает производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Обновленная модель, названная 1-Series 2025, будет доступна в различных вариантах, включая 118d, 120d, 120 и M135 xDrive. Несмотря на классификацию как 1-я серия четвертого поколения, это скорее обновленная версия предыдущей модели, сохранившая базовую концепцию. Автомобиль 1-Series 2025 не будет предлагаться на рынке Северной Америки, как и его предшественник.

Отказ от использования суффикса «i» в названиях бензиновых версий новой модели является значительной изменением для BMW. С таким решением автопроизводитель строит стратегию использования приставки «i» исключительно для электромобилей.

Салон автомобиля оснащен современной цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным дисплеем, позволяющим подключить Apple CarPlay и Android Auto. BMW рационализировала панель управления, убрав лишние кнопки и создав более минималистичный дизайн.

Линейка моделей 1-Series включает 118d, 120d, 120 и M135, но не все рынки получат доступ ко всем четырем моделям.

Фото: Carsweek.ru

Модель 120d оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем, в то время как 120i получила 1,5-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель. Обе версии используют технологию 48-вольтового мягкого гибрида. Мощность 120i составляет 168 л.с. и 280 Нм, а 120d - 161 л.с. и 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 и 7,9 секунд соответственно.

Модель 118d выступает в качестве базовой для дизельной линейки и оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем. Мощность приведена к отметке в 148 л.с. и крутящий момент до 360 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Наивысшей вершиной в линейке остается M135 xDrive, ранее известная как 120i. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомощным двигателем, который развивает 296 л.с. на европейском рынке и 312 л.с. на других рынках. У автомобиля максимальный крутящий момент составляет 295-400 Нм, а разгон до сотни занимает всего 4,9 секунды.

Продажи новой 1-Series начнутся на европейском рынке в октябре, цены на новинку будут объявлены позже.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит обратить внимание на рестайлинг BMW M3 2025 года, который улучшил управляемость автомобиля и его конкурентоспособность.