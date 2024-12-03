Главная Новости Кроссовер Первое шпионское фото будущего кроссовера Toyota RAV4 2026
Новости

Первое шпионское фото будущего кроссовера Toyota RAV4 2026

Новости о новом кроссовере Toyota RAV4 2026 года начинают появляться в сети. Последние шпионские снимки частично раскрывают внешний вид автомобиля под слоем защитной пленки. По видимости, изменения в дизайне будут незначительными.
А
Антон Звонкий
03.12.2024, 12:31·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Предположительно, производитель решил обновить лишь несколько деталей: колесные диски, пороги, бамперы, дверные ручки, а также решетку радиатора. Судя по всему, моторный ряд останется без изменений. Однако Toyota обещает усовершенствовать имеющиеся силовые агрегаты.

Так, гибридная версия на основе 2,5-литрового двигателя будет работать с новыми электромоторами и другим аккумулятором. Этот вариант обещает быть более экономичным и мощным.

Кроме того, ожидается, что интерьер также претерпит изменения. Появятся новые отделочные материалы и дизайнерские решения. Экранные панели в салоне, соответствуя последним тенденциям в автомобильной индустрии, будут увеличены до 12,3 дюйма.

Ранее стало известно, что российские автодилеры начали предлагать Toyota Camry XV80 по цене от 5 до 6 миллионов рублей.

Источник

Toyota (260)Новые модели (299)Кроссовер (341)Rav4 (7)Фотографии (70)Toyota Новые модели (10)2026 (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация