Первое шпионское фото будущего кроссовера Toyota RAV4 2026

Предположительно, производитель решил обновить лишь несколько деталей: колесные диски, пороги, бамперы, дверные ручки, а также решетку радиатора. Судя по всему, моторный ряд останется без изменений. Однако Toyota обещает усовершенствовать имеющиеся силовые агрегаты.

Так, гибридная версия на основе 2,5-литрового двигателя будет работать с новыми электромоторами и другим аккумулятором. Этот вариант обещает быть более экономичным и мощным.

Кроме того, ожидается, что интерьер также претерпит изменения. Появятся новые отделочные материалы и дизайнерские решения. Экранные панели в салоне, соответствуя последним тенденциям в автомобильной индустрии, будут увеличены до 12,3 дюйма.

Ранее стало известно, что российские автодилеры начали предлагать Toyota Camry XV80 по цене от 5 до 6 миллионов рублей.