Прототип "заряженного" BMW M5 2025 с гибридным двигателем показан на фото

Важное событие для поклонников BMW - версия M5 в кузове универсал возвращается после десятилетнего перерыва. Оба варианта кузова будут доступны в России через параллельный импорт. По слухам, гибридный твин-турбо двигатель V8 объемом 4,4 литра будет развивать 718 л.с.

Этот год обещает быть продуктивным для BMW M. Команда бренда в Гархинге готовит к выпуску M3 CS Touring, M4 CS, обновленную M2 и новый BMW M5.

Ожидается, что новое поколение M5 сохранит основные черты предыдущих моделей, но принесет несколько значимых обновлений в силовой установке, что, безусловно, будет хорошо принято поклонниками марки и модели в целом.

В отличие от своего конкурента Mercedes-AMG E-Class, где планируется сокращение объема двигателя с V8 до ряда из шести цилиндров и добавление гибридной поддержки, M5 останется верным V8 и, кроме того, получит электрический наддув.

Слухи говорят, что новый M5 унаследует гибридный V8 объемом 4,4 литра от кроссовера XM Label Red SUV, хотя с некоторыми изменениями. Label Red развивает мощность 738 л.с., но считается, что BMW планирует уменьшить этот показатель до 718 л.с. для M5, при этом седан обещает выдающийся показатель крутящего момента.

Недавно наше издание сообщало об официальном анонсе нового BMW X3 и его технических характеристиках. BMW завершает разработку кроссовера X3 на 2025 год, и его официальный анонс уже не за горами. Автомобиль будет предлагаться с традиционным двигателем внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой.