Появились фотографии нового пикапа от китайской компании BYD

Слухи о новом пикапе от BYD, который будет построен на платформе DMO, набирают обороты. Ожидается, что автомобиль получит монококовое шасси, разработанное на основе BYD Song Plus/Seal U. По данным шпионских фотографий, видно, что дизайнеры компании решили вдохнуть в новую модель стилистику популярной линейки Dynasty.

Похожесть в конструкции платформы и дизайне намекают на то, что новый пикап, по сути, может оказаться обновленной версией Shark 6, хотя и с другим названием.

Интересно отметить, что предшественник Shark 6, экспортировался на рынки, такие как Латинская Америка, где было продано около 20 000 единиц. В этой модели гибридная силовая установка идеально сочетается с возможностями для легкого внедорожья. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 5,7 секунды, запас хода на электричестве составляет примерно 115 км, а расход топлива - 8,3 литра. Общий запас хода достигает 840 км.

У данного грузовика платформа с несущей рамой, независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с большим ходом, электрическая полноприводная система и межосевой дифференциал с блокировкой. Угол въезда составляет 32 градуса, угол съезда - 18,8 градуса, а клиренс - 220 мм. Эти характеристики свидетельствуют о возможностях автомобиля для легкого бездорожья.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали о появлении у BYD нового электрического седана, стоимость которого ниже чем у нашей отечественной «Весты».

Фото - carnewschina.