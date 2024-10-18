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Новые детали о кроссовере JAECOO J5 увидели свет

Свежие фотографии кроссовера J5 бренда JAECOO были опубликованы пресс-службой компании. На снимках четко прослеживаются узнаваемые черты бренда, что добавляет модели индивидуальности и стиля.
РедакцияР
Редакция
18.10.2024, 08:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Свежие фотографии кроссовера J5 бренда JAECOO были опубликованы пресс-службой компании. На снимках четко прослеживаются узнаваемые черты бренда, что добавляет модели индивидуальности и стиля.

Дизайн J5, который назван «Вдохновение природы», поражает воображение своей концептуальностью. Особое внимание привлекает передняя часть автомобиля с характерной решеткой радиатора, широкими ламелями и уникальной оптикой. Сзади модель украшает минималистичный блок фонарей. Большая панорамная крыша, запечатленная на фото, обещает увеличить визуальное пространство в салоне.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в гамме двигателей JAECOO J5 будут представлены как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и инновационные гибридные силовые установки и аккумуляторы для электромобилей.

Презентация нового кроссовера JAECOO J5 запланирована на текущей неделе в рамках масштабного международного форума владельцев OMODA & JAECOO, который пройдет в Китае.

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