Фотографии Volkswagen Tiguan 2026 года с двигателем мощностью 268 л.с. на виду

VW Tiguan в следующем году немного изменит концепцию: немцы предложат покупателям авто с 4-цилиндровым турбомотором на два литра, выдающим 268 л.с. Отдача Tiguan Turbo на 67 лошадиных сил выше, чем у обычного кроссовера. Новая модификация окажется в списке самых мощных кроссоверов в классе.

Также паркетник предложит покупателям полный привод и 8АКПП с неплохим ресурсом. Подвеску и тормоза в ходе обновления немцы не трогали.

Зато салон Tiguan Turbo стал богаче по части материалов отделки и бортовых функций. Есть кресла с кожаной обивкой, удобным профилем, массажем и вентиляцией, а также мультимедиа с дисплеем на 15 дюймов, премиальная акустика и многое другое.

В отделке преобладает строгий черный, а дополнительный декор здесь из серии R-Line.

Фото: Carsweek.ru

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