В Мельбурне появится поворот, названный в честь Мюллер и Шмитц

Компания Australian Grand Prix Corporation (AGPC), являющаяся организатором Гран При Австралии, сделала официальное заявление о проведении специального мероприятия в преддверии Международного женского дня. Как уточняется, шестому повороту автодрома в Альберт-парке будет присвоено имя сразу двух женщин, связанных с Формулой 1.

Так, данная часть трассы будет названа в честь Лоры Мюллер, гоночного инженера команды Haas F1, а также Ханны Шмитц, которая занимает должность стратега в Red Bull Racing. Данная инициатива направлена на признание вклада женщин в развитие автоспорта.

Торжественное открытие запланировано на 5 марта. В этот день на автодроме соберутся Лора Мюллер, Ханна Шмитц, представители СМИ и приглашённые гости. Церемония пройдёт непосредственно на трассе.