Ямы на дорогах: британские трассы — это «национальный позор», на их ремонт потребуется £18,6 млрд

Состояние дорог в Англии и Уэльсе достигло критического уровня и вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов дорожной отрасли. Ассоциация производителей асфальта (AIA) в своем ежегодном отчете ALARM сообщает, что на восстановление дорожной инфраструктуры потребуется более £18 миллиардов.

Согласно данным отчета, почти половина (49 процентов) дорожного покрытия в Англии и Уэльсе прослужит менее 15 лет, а каждое шестое шоссе – менее пяти лет. Кроме того, эксперты AIA оценивают, что около 10 процентов всей сети – это порядка 20 000 миль – нуждаются в капитальном ремонте уже в ближайшие 12 месяцев.

Президент AIA Малкольм Симмс в беседе с Auto Express отметил, что сумма задолженности, достигшая £18,6 миллиарда, увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, опережая темпы инфляции. Симмс подчеркнул, что без регулярного обслуживания дороги продолжают разрушаться, и в дальнейшем их восстановление обойдется еще дороже.

После победы на выборах в 2024 году Лейбористское правительство в своем первом осеннем бюджете объявило о выделении дополнительных £7,3 миллиарда на ремонт дорог на период четырех лет. Симмс отметил, что эта сумма фактически превышает £8,3 миллиарда, которые предыдущее консервативное правительство распределяло на протяжении 11 лет. Тем не менее, он призвал власти выделить финансирование единовременно, чтобы остановить дальнейшее ухудшение состояния дорог в стране.