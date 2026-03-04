Главная Новости Mercedes Поставщик топлива Mercedes получил одобрение омологации
Petronas успешно омологировал новое топливо для силовых установок Mercedes в Формуле 1, завершив подготовку к сезону 2026 года.
Иннокентий ПетровИ
04.03.2026, 14:21·1 мин
В преддверии нового сезона Формулы 1 стало известно, что производители топлива для силовых агрегатов команд Ferrari, Audi и Red Bull завершили омологацию топлива, полностью изготовленного из возобновляемых источников. В то же время оставался нерешённым вопрос, связанный с топливом для силовых установок Mercedes и Honda.

По информации издания The Race, ссылающегося на собственные источники, компания Petronas успешно завершила процесс омологации топлива для команды Mercedes.

Все необходимые формальности на данный момент урегулированы, хотя официального заявления по этому поводу перед стартом гоночного уик-энда, как ожидается, не последует. Источники также отмечают, что разработка топлива для сезона 2026 года стала для производителей более сложной и масштабной задачей, чем планировалось изначально.

