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Почему установка дефлекторов может стать причиной лишения водительских прав: причины и последствия, разъяснения сотрудников ГИБДД

Установка дефлекторов на авто может лишить водителя прав. "Мухобойки" и "ветровики" на капоте и дверях опасны ГАИ рассказала. Какие штрафы и меры могут быть приняты.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2025, 15:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Ведомства ГАИ предупредили, что установка, казалось бы, безобидных дефлекторов на свой автомобиль может привести к серьезным последствиям, вплоть до лишения прав.

Среди автолюбителей эти элементы известны как "мухобойки", если они установлены на капоте, и "ветровики", если размещены на дверях автомобиля.

Многие водители отмечают, что "ветровики" имеют свое практическое применение, позволяя приоткрывать окна во время движения и не беспокоиться о попадании капель дождя в салон.

Ситуация с дефлекторами на капоте более сложная. Хотя они устанавливаются для защиты капота и лобового стекла от камней и сколов, но их наличие не всегда гарантирует безопасность от подобных повреждений.

Наказание за использование данных элементов возможно из-за того, что они не предусмотрены конструкцией автомобиля. "Ветровики" могут изменять скорость воздушных потоков, существенно увеличивая уровень шума в салоне.

Если установить дефлекторы неправильно, близко к уплотнителю, то механизм открывания и закрывания окон может начать работать некорректно и затрудняться.

"Мухобойки" представляют опасность из-за возможности образования острых краев при ударе, которые могут стать причиной повреждений других участников ДТП.

Согласно информации, если сотрудник ГАИ остановит автомобиль с такими дефлекторами, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Повторное нарушение увеличивает сумму штрафа в 10 раз, а также может привести к лишению прав на период от 1 до 3 месяцев.

Ранее сообщалось, что в ГАИ были указаны некорректные действия инспекторов при проверке автоводителей.

Фото: bestproducts.com

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