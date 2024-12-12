Знакомство с суперкаром Aston Martin Valhalla мощностью 1064 лошадиных сил. Разгон до «сотни» занимает 2,5 секунды.

Долгожданное событие наступило спустя пять лет интенсивной разработки - Aston Martin Valhalla, среднемоторное спортивное купе, наконец, было представлено широкой публике. Премьера автомобиля прошла успешно, и теперь поклонники марки могут насладиться уникальным автомобилем с впечатляющей гибридной установкой.

Впечатляющий гибридный агрегат Aston Martin Valhalla радует владельцев мощью в 1064 лошадиные силы. Впечатляющие 817 лошадиных сил обеспечивает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, остальные энергичные лошадиные силы поступают от трех электромоторов.

Производитель утверждает, что Aston Martin Valhalla способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, достигая максимальной скорости впечатляющих 349 км/ч. Эти характеристики делают автомобиль по-настоящему мощным соперником на автомобильном рынке.

Новый Aston Martin Valhalla оснащен передней подвеской с толкателями на алюминиевых подрамниках и задней пятирычажной подвеской. Карбоновый монокок и карбон-керамические тормозные диски Brembo входят в базовую комплектацию автомобиля, делая его технически совершенным во всех аспектах.

Интерьер Aston Martin Valhalla поражает своей изысканностью и функциональностью. Карбоновые детали, цифровые дисплеи, спортивные сиденья с углеволоконной рамой и алькантарой создают неповторимый стиль салона. Аудиосистема Bowers & Wilkins, навигационная система и возможность подключения смартфонов делают пребывание в автомобиле максимально комфортным и удобным.

Старт производства Aston Martin Valhalla запланирован на второй квартал 2025 года. Компания намерена выпустить всего 999 автомобилей этой модели, делая ее по-настоящему эксклюзивной. Цены на новинку остаются пока загадкой для широкой аудитории.

Эксперты сообщили о росте спроса на подержанные автомобили премиум-класса в России. Согласно данным, Aston Martin также входит в число наиболее популярных марок среди российских автолюбителей, что подтверждает популярность и узнаваемость британского производителя на российском рынке.