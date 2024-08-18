Гонка MotoGP в Австрии закончилась спринтовой победой Мартина, который сравнялся с Багнаей в общем зачёте.

Спринтерская гонка Гран-при Австрии MotoGP, прошедшая в субботу, 17 августа, оказалась захватывающей. На стартовой позиции оказались такие гонщики, как Хорхе Мартин, Франческо Баньяя и Марк Маркес. Итальянский пилот Баньяя вышел в лидеры после второго круга, однако Мартин не давал ему оторваться. Маркес и Эспаргаро следовали плотно за лидерами, но местами борьбы не привели к частой смене позиций.

На 8-м круге Мартин допустил ошибку, что позволило Маркесу выйти вперед. Сфокусировавшись на Баньяя, Маркес начал сокращать дистанцию. Однако в итоге борьба за победу разгорелась между лидерами команды Ducati. Маркес допустил ошибку и был вынужден вернуться в боксы на поврежденном мотоцикле. Баньяя же продемонстрировал стабильное выступление, увеличив отрыв от Мартина на финише до 4,5 секунд. Третье место занял Алеш Эспаргаро, а Энеа Бастьянини финишировал четвертым.

После этой гонки Франческо Баньяя сравнялся с Хорхе Мартином в общем зачете, у обоих гонщиков теперь по 250 очков. Спринт предвещал увлекательное продолжение в главной гонке. Два лидера сезона будут бороться за лидерство, а Марк Маркес нацелен на свою первую победу в этом сезоне.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено, что Карлос Сайнс заключил контракт с одной из команд Формулы-1 на сезон 2025 года. Некоторые эксперты считают это решение отступлением, однако будущее покажет, каким окажется этот шаг.