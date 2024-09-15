Скрытые проблемы культового Dodge Challenger 1970 года выявились после его чистки

Некогда гордый мускул-кар, оставленный в сарае в Пенсильвании в 1990-х годах, оказался беззащитен перед стихией времени и дикими животными. Спустя годы автомобиль претерпел существенное ухудшение, повреждения видны повсюду, как в его структуре, так и в интерьере.
Осмотр автомобиля произвела группа WD Detailing и столкнулась с мрачным зрелищем. Среди слоев грязи на заднем багажнике были найдены останки кошки, а рядом - скелет енота. Этот находка послужила толчком для более детального изучения состояния Challenger.
Изначально у машину были шансы на спасение. По словам владельца, Challenger был оставлен из-за проблем с двигателем, который снимали для восстановления. Он даже перекрасил автомобиль в красно-черную расцветку, напоминающую Plymouth 'Cuda 1970 года. Но эти усилия были затмены долголетним запустением.
По мере продвижения процесса детализации и смывки грязи становилось все яснее истинное состояние автомобиля. Перекраска оказалась некачественной, а ржавчина проделала большую работу на кузове, разрушая различные элементы, включая крылья и даже дыру на крыле со стороны водителя.
Интерьер также находился в жалком состоянии. Под сиденьями и обивкой были обнаружены мышиные гнезда, а ржавые дыры на полу только ухудшили картину. Еще больше повреждений были обнаружены в виде оборванных сидений, оторванных козырьков и обшивки.
Не смотря на негативные факторы, специалисты упорно работали над восстановлением автомобиля. Благодаря их усилиям вернулся блеск лакокрасочного покрытия, а верхняя часть заднего сиденья выглядела лучше. Дверные панели также сохранили некоторую элегантность, но ясно, что Challenger нуждается в полной реставрации.
Будущее Dodge Challenger 1970 года остается неопределенным. Судьба автомобиля остается под вопросом, и процесс восстановления требует значительных усилий и затрат. Однако стоит признать, что работа над этим проектом продолжается несмотря на все сложности.
Также стало известно, что на внедорожник Dodge Durango предоставляется значительная скидка. Подробности об акции пока не раскрываются, однако, это может быть хорошей новостью для желающих обзавестись этим автомобилем.