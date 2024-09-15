Скрытые проблемы культового Dodge Challenger 1970 года выявились после его чистки

Некогда гордый мускул-кар, оставленный в сарае в Пенсильвании в 1990-х годах, оказался беззащитен перед стихией времени и дикими животными. Спустя годы автомобиль претерпел существенное ухудшение, повреждения видны повсюду, как в его структуре, так и в интерьере.

Осмотр автомобиля произвела группа WD Detailing и столкнулась с мрачным зрелищем. Среди слоев грязи на заднем багажнике были найдены останки кошки, а рядом - скелет енота. Этот находка послужила толчком для более детального изучения состояния Challenger.

Изначально у машину были шансы на спасение. По словам владельца, Challenger был оставлен из-за проблем с двигателем, который снимали для восстановления. Он даже перекрасил автомобиль в красно-черную расцветку, напоминающую Plymouth 'Cuda 1970 года. Но эти усилия были затмены долголетним запустением.

По мере продвижения процесса детализации и смывки грязи становилось все яснее истинное состояние автомобиля. Перекраска оказалась некачественной, а ржавчина проделала большую работу на кузове, разрушая различные элементы, включая крылья и даже дыру на крыле со стороны водителя.

Интерьер также находился в жалком состоянии. Под сиденьями и обивкой были обнаружены мышиные гнезда, а ржавые дыры на полу только ухудшили картину. Еще больше повреждений были обнаружены в виде оборванных сидений, оторванных козырьков и обшивки.

Фото: Carsweek.ru

Не смотря на негативные факторы, специалисты упорно работали над восстановлением автомобиля. Благодаря их усилиям вернулся блеск лакокрасочного покрытия, а верхняя часть заднего сиденья выглядела лучше. Дверные панели также сохранили некоторую элегантность, но ясно, что Challenger нуждается в полной реставрации.

Будущее Dodge Challenger 1970 года остается неопределенным. Судьба автомобиля остается под вопросом, и процесс восстановления требует значительных усилий и затрат. Однако стоит признать, что работа над этим проектом продолжается несмотря на все сложности.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на внедорожник Dodge Durango предоставляется значительная скидка. Подробности об акции пока не раскрываются, однако, это может быть хорошей новостью для желающих обзавестись этим автомобилем.