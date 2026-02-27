АвтоВАЗ сообщил о возвращении самой мощной «Лады» спустя четыре года

Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске в серийное производство нового поколения LADA Vesta Sport. Спортивная версия получила обновленное шасси, самый мощный двигатель среди всех автомобилей LADA, а также модернизированный дизайн с оригинальным аэродинамическим обвесом.

Отметим, что предыдущий выпуск этой модели был остановлен в 2022 году. Причиной стали сложности с поставками комплектующих и уход французских партнеров, что стало следствием наложенных санкций и повлияло на работу предприятия на четыре года.

Как отмечают в пресс-службе Волжского автозавода, при создании новой LADA Vesta Sport был учтен богатый опыт специалистов LADA Sport, накопленный в ходе участия в различных шоссейно-кольцевых автогонках.

Среди основных отличий новой версии от стандартной линейки — модернизированный двигатель с увеличенной мощностью, доработанная спортивная подвеска и тормозная система повышенной эффективности. Усилены различные электронные компоненты, серьёзные изменения коснулись отделки салона. Всего инженеры внесли более 200 уникальных изменений в конструкцию модели.

Производственный процесс организован по двухэстановой схеме: кузова автомобилей собираются на главном конвейере «АвтоВАЗа», после чего финальная сборка и дооснащение спортивными деталями проходят в специализированном ателье LADA Sport, где ведётся строительство и гоночных машин.

Под капотом новинки располагается 1,8-литровый двигатель Evo, форсированный с исходных 122 до 147 лошадиных сил путем модернизации компонентов. В моторе появились спортивные распределительные валы, система выпуска увеличенного диаметра и доработанная система холодного пуска, оптимизирующая подачу кислорода в топливную смесь.

Для повышения эффективности двигателя внедрено новое оригинальное программное обеспечение контроллера. В результате этих доработок пиковая мощность увеличилась на 21%, а крутящий момент — на 8%. В компании подчеркнули, что все обновления позволяют сохранить необходимый запас надежности и гарантировать соответствие стандарту «Евро-5».

Еще одной инновацией стала 6-ступенчатая механическая коробка передач, специально разработанная для работы с высоким крутящим моментом и способствующая улучшению динамических показателей при разгоне.

Шасси автомобиля было адаптировано для движения в самых разных дорожных условиях, дорожный просвет равен 158 мм. Благодаря настройкам подвески, измененным пружинам, амортизаторам и расширенной колее, модель демонстрирует стабильную управляемость. Эти качества подтвердились в ходе испытаний, проходивших на специализированных трассах и в горах России.

Внешний вид обновленной LADA Vesta Sport выполнен с акцентом на аэродинамику: особый обвес обеспечивает дополнительную устойчивость на скорости. Салон традиционно оформлен в черно-красной гамме для спортивной линейки, руль и селектор коробки передач покрыты кожей, а сиденья имеют выраженную боковую поддержку. Информационно-развлекательная система дополнена специальными функциями для фиксации времени и скорости при участии в трековых заездах.

Модель будет представлена в двух кузовах: седан и универсал. Данные о комплектациях и стоимости станут доступны после официального старта продаж, дата которого будет объявлена позднее.

Первое публичное появление новой LADA Vesta Sport состоялось на 28-й Гонке Чемпионов, прошедшей 24 января в пригороде Тольятти. Тогда были представлены обе версии — седан и универсал SW в эффектном цвете «Фламенко».

Автор: Иван Бахарев