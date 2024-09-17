Идея компании Porsche о создании шести тактового внутреннего сгорания выглядит блестяще

Компания Porsche запатентовала дизайн внутреннего сгорания с шестью тактами.

Для этого используется специальный коленчатый вал, который создает дополнительные такты сжатия и мощности за цикл.

Почти все автомобили с двигателями внутреннего сгорания используют дизайн четырех тактов.

Porsche представила странную (и, возможно, гениальную) идею шести тактового двигателя внутреннего сгорания. Если вы не знаете основ работы двигателя внутреннего сгорания, мы постараемся объяснить это просто. Если же вы знаете, как работают двигатели ... мы все равно постараемся оставить все простым.

Почти все автомобили с двигателями внутреннего сгорания используют четырех тактовый двигатель: всасывание, сжатие, рабочий ход и выпуск. Такт всасывания - это процесс, когда воздух и топливо поступают в цилиндр. Сжатие - это когда поршень сжимает эту смесь к верху цилиндра. Смесь воспламеняется, выталкивая поршень обратно для рабочего хода. Выпуск - это финальный этап, когда остающиеся газы выводятся из цилиндра.

Фото: Motor1.com

Porsche

дизайнеры считают, что они могут добавить еще один такт сжатия и мощности к этому процессу. Документы, поданные в Управление патентов и товарных знаков США, конкретно описывают это как "шесть отдельных тактов, которые могут быть разделены на две последовательности из трех тактов". Дополнительные шаги происходили бы между традиционным рабочим и выпускным тактом. Первая последовательность, таким образом, будет включать всасывание-сжатие-мощность, за которой последует сжатие-мощность-выпуск.

Для этого патент Porsche показывает вращение коленчатого вала на кольце с двумя концентрическими кругами - аннулусом. Это чередует центральную точку вращения, что эффективно снижает ход поршня (нижняя мертвая точка) немного для дополнительных тактов. Это в свою очередь изменяет сжатие, поскольку поршень не поднимается так высоко (верхняя мертвая точка) в цилиндре. А это означает, что у этого двигателя два верхних и нижних мертвых центра.

Зачем вся эта сложность? Вкратце, этот дизайн имеет потенциал генерировать больше мощности с лучшей эффективностью. В типичном двигателе только один такт из четырех действительно создает мощность. Это меняет формулу на один такт из трех, и также более тщательно сжигает смесь. Конечно, недостатком является увеличенная сложность. Стоит ли оправдывать дизайн - пока неизвестно.

Как и многие патенты, возможно, этот никогда не увидит свет. Это безусловно интересная идея, но, возможно, еще более важно, что Porsche очень старается найти способы сохранить двигатели внутреннего сгорания на фоне стремительного развития электрической энергии.