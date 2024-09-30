Порше установит новые шины на все Carrera GT

Прошлого года Porsche Cars North America (PCNA) объявила отзыв и последующий запрет на использование для суперкара Carrera GT. Автопроизводитель обнаружил, что некоторые соединения в подвеске могут выйти из строя при воздействии коррозии от соли. В случае возникновения такой проблемы, рычаги подвески могут сломаться и сделать автомобиль опасным, но, к счастью, это никогда не произошло.

Прошло более года, прежде чем Porsche разработала исправление, и вот оно наконец-то здесь. Но, более интересно, чем исправление для элементов подвески, является новая шина, которую Porsche установит на все Carrera GT в рамках кампании по отзыву.

Как сообщил ранее The Autopian в этом месяце, PCNA будет оборудовать все Carrera GT новой версией шины Michelin Pilot Sport Cup 2, разработанной специально для этого автомобиля. Автомобильный блогер и владелец Carrera GT Дуг ДеМуро указывает в видеоролике о исправлении по отзыву, что это очень умный способ решения конкретной проблемы для Porsche.

У Carrera GT есть репутация трудного в управлении автомобиля. Возможно, это преувеличено, но это 612-сильный суперкар с центральным расположением двигателя и задним приводом, не имеющий системы стабилизации. За годы было несколько примечательных аварий с Carrera GT, включая ту, в которой погиб актер Пол Уокер. Тот автомобиль был установлен на шины, которые на тот момент были более девяти лет. Невозможно сказать, был ли это определяющим фактором в аварии — водитель, в конце концов, двигался примерно со скоростью 90 миль в час — но однозначно, езда на таких старых шинах крайне опасна.

Часто меня поражает, сколько кажущихся хорошими автомобилей я вижу, обутых в древние шины. Через несколько лет резина в шине становится жесткой и хрупкой, и ее производительность почти исчезает. Кажется, что многие смотрят только на глубину протектора как на показатель здоровья шины.

Это особенно проблематично для автомобиля, как Carrera GT, который, как отмечает ДеМуро, не является автомобилями, которые часто используются. Большинство из них стоят в безопасных гаражах с контролем климата на протяжении большей части своей жизни, возможно, проезжая несколько сотен миль в год. Поэтому шины не изнашиваются, но резина портится.

Установка новых шин на автомобиль — это огромное улучшение безопасности. И ДеМуро отмечает, что Porsche была подана в суд из-за аварий с Carrera GT — в 2017 году дочь Уокера заключила мировое соглашение с компанией. Хотя автопроизводитель обычно не несет ответственности за обеспечение того, чтобы его автомобили были на безопасных шинах, Porsche явно хочет исключить эту переменную для Carrera GT.

Помимо этого, Michelin Pilot Sport Cup 2 является намного более современной и сцепной шиной, чем все, что ранее разрабатывалось для Carrera GT. Технологии шин значительно продвинулись с тех пор, как эти автомобили выходили с завода два десятилетия назад, даже по сравнению с улучшенным Pilot Super Sport, который позднее разработала Porsche для этой модели.

ДеМуро также отмечает, что кампания по отзыву умна, привлекая владельцев Carrera GT обратно в дилерские центры Porsche, поскольку многие обслуживают свои автомобили в независимых специализированных сервисах. Porsche также предлагает кредит на обслуживание в размере $3,500. Это поможет автопроизводителю создать доверие и список потенциальных клиентов для гиперкара Mission X.

Исправление подвески само по себе интересно. ДеМуро утверждает, что автомобили получают новые титановые компоненты подвески стоимостью $109,000, чтобы решить потенциальные проблемы с коррозией. Так что Porsche здесь тратит много денег.

Стоит отметить, что Porsche нашла только один пример Carrera GT с выходящими из строя элементами подвески, что и послужило причиной отзыва. Даже водитель автомобиля не заметил проблему. Ее дилер обнаружил, когда машина находилась на техническом обслуживании. Прежде чем объявить запрет на использование, Porsche также проверяла Carrera GT на наличие коррозии, и если ее не было обнаружено, считала автомобили безопасными для движения. Поэтому ДеМуро и многие другие владельцы проигнорировали запрет на использование. Очень сложно представить, что многие Carrera GT подвергаются воздействию соли и коррозии.

Porsche очень осторожно относится к Carrera GT, поэтому, хотя такие меры, как эта, необычно обширны (и дороги) для отзыва, это, вероятно, стоит того. И если это поможет компании продать несколько Mission X, тем лучше.

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