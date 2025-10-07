Porsche покидает категорию гиперкаров в FIA WEC

Компания Porsche объявила о завершении своей программы участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе гиперкаров по окончании сезона 2025 года.

В текущем сезоне FIA WEC немецкий производитель присутствует с тремя гиперкарами Porsche 963 — две машины выставлены командой Penske, еще одна принадлежит Proton Competition. На данный момент Porsche занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая Ferrari 38 очков за один этап до завершения чемпионата.

Несмотря на успехи, руководство Porsche приняло решение прекратить выступления в FIA WEC по окончании следующего сезона. При этом Porsche 963 Hypercar продолжит борьбу в североамериканской серии IMSA, а также компания останется в Формуле Е.

Томас Лауденбах, вице-президент Porsche Motorsport, отметил: «Мы рассматриваем автоспорт в качестве платформы для разработки будущих технологий и демонстрации потенциала наших спортивных машин. С Porsche 963 в североамериканской серии IMSA и Porsche 99X Electric в чемпионате мира Формулы E мы хотим продолжать бороться за победы. Таковы наши традиции и наша цель».

Стоит отметить, что даже после ухода Porsche, в классе гиперкаров FIA WEC продолжат выступать ведущие автопроизводители, среди которых Ferrari, Aston Martin, Alpine, Cadillac, Toyota, BMW и Peugeot. Также свои планы присоединиться к этому классу ранее объявили Ford, McLaren и Hyundai.