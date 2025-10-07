Главная Новости Porsche покидает категорию гиперкаров в FIA WEC
Новости

Porsche покидает категорию гиперкаров в FIA WEC

Porsche завершит участие в FIA WEC в классе гиперкаров после сезона 2025, продолжив выступления в IMSA и Формуле Е с Porsche 963 Hypercar.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.10.2025, 17:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Компания Porsche объявила о завершении своей программы участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе гиперкаров по окончании сезона 2025 года.

В текущем сезоне FIA WEC немецкий производитель присутствует с тремя гиперкарами Porsche 963 — две машины выставлены командой Penske, еще одна принадлежит Proton Competition. На данный момент Porsche занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая Ferrari 38 очков за один этап до завершения чемпионата.

Несмотря на успехи, руководство Porsche приняло решение прекратить выступления в FIA WEC по окончании следующего сезона. При этом Porsche 963 Hypercar продолжит борьбу в североамериканской серии IMSA, а также компания останется в Формуле Е.

Томас Лауденбах, вице-президент Porsche Motorsport, отметил: «Мы рассматриваем автоспорт в качестве платформы для разработки будущих технологий и демонстрации потенциала наших спортивных машин. С Porsche 963 в североамериканской серии IMSA и Porsche 99X Electric в чемпионате мира Формулы E мы хотим продолжать бороться за победы. Таковы наши традиции и наша цель».

Стоит отметить, что даже после ухода Porsche, в классе гиперкаров FIA WEC продолжат выступать ведущие автопроизводители, среди которых Ferrari, Aston Martin, Alpine, Cadillac, Toyota, BMW и Peugeot. Также свои планы присоединиться к этому классу ранее объявили Ford, McLaren и Hyundai.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация