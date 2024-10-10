Porsche: Новая резина для Carrera GT улучшает производительность автомобиля.

Несколько недель назад мы рассказывали о том, как Porsche заменит все Carrera GT в Америке новыми шинами в рамках отзыва. Сегодня Porsche раскрыла немного больше информации о шинах, новых Pilot Sport Cup 2, разработанных совместно с Michelin специально для суперкара V-10.

Michelin был первоначальным поставщиком шин для Carrera GT, разработав комплект шин Pilot Sport 2 для его запуска еще в 2004 году. В 2013 году Porsche и Michelin разработали версию Pilot Super Sport для этой машины, и немного более чем через десять лет они сделали то же самое с Cup 2. За последние два десятилетия технологии шин значительно продвинулись, и новый Cup 2 для Carrera GT обещает лучшую общую производительность. Porsche утверждает, что круговые времена стали быстрее, тормозные расстояния уменьшились, и, по словам фабричного гоночного пилота Йорга Бергмаистера, шины "не только делают Carrera GT быстрее, но и облегчают задачу водителю управлять автомобилем духом гонки".

Это значительный момент, потому что, кажется, Porsche хочет решить проблему репутации Carrera GT как автомобиля с непредсказуемым управлением. В машине нет системы стабилизации, и хотя, вероятно, она более покладиста, чем ее описывают, такая репутация все равно существует. И, конечно, Cup 2 будет обладать гораздо большим сцеплением, чем Pilot Super Sport или Pilot Sport 2 в свое время.

Эти шины Michelin имеют гомологацию Porsche N0 и поставляются в заводских размерах 265/35ZR19 спереди и 335/30ZR20 сзади. Michelin использовал два соединения на внутреннем и внешнем сегментах шины, чтобы улучшить управляемость на сухом и мокром покрытии. Резина прошла испытания на Нюрбургринге, среди прочих трасс.

Porsche и Michelin не единственные, кто занимается этим. Ferrari и Pirelli недавно разработали новые шины для 288 GTO и Enzo, а Porsche регулярно сотрудничает с производителями шин над новой резиной для своих старых автомобилей. Но Cup 2 для автомобиля вроде Carrera GT — это уникально. Этот суперкар может быть 20 летним, но его производительность не сильно уступает современным высокопроизводительным машинам, поэтому он получает выгоду от самых последних технологий.

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