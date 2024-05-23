Porsche останется в Формуле E как минимум до 2030 года

Немецкая автокомпания Porsche присоединилась к ряду производителей, выразив намерение участвовать в гоночной серии Формула E до 2030 года. Компания планирует активное присутствие на гоночных трассах на протяжении следующего десятилетия, включая период, когда серия перейдет на использование электромобилей 4-го поколения (GEN4). Ранее подобные заявления уже делали Nissan и Jaguar.

Электрокары GEN4 отличаются полным приводом и будут использоваться командами в сезоне 2026-2027 года чемпионата мира. Решение Porsche означает укрепление позиций компании как ведущего разработчика и поставщика силовых систем для Формулы E. В настоящее время помимо заводской команды немецкого концерна, их технологии также использует Andretti.

Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E, прокомментировал событие: «Porsche подтвердила свое участие в чемпионате как минимум на четыре года вперед. Наше сотрудничество с ними не только способствует технологическому прогрессу, но и устанавливает новые стандарты в мировом автоспорте. Переход на машины GEN4 обещает большие изменения, и мы готовы к этому вызову».

Один из членов совета директоров Porsche AG, Михаэль Штайнер, подчеркнул: «Мы всегда планировали долгосрочное участие в Формуле E. Развитие гоночных электромобилей показывает их огромный потенциал, и мы стремимся извлечь максимум знаний из участия в этой серии для применения в наших серийных автомобилях. Уровень конкуренции в Формуле E один из самых высоких, и мы готовы к продолжению соревнований и совершенствованию технологий в гоночной индустрии в целом».