Porsche практически наверняка не убьет ручной коробки передач у 911

В 2025 году вы не сможете заказать Porsche 911 с механической коробкой передач. Но не стоит ожидать, что так будет и в будущем.

Поколение 992 911-й модели только что претерпело рестайлинг, новые Carrera и гибридные Carrera GTS дебютировали во вторник. Остальную линейку 911 на 2025 год составляют существующие Turbo, Turbo S и GT3 RS. Новая гибридная система Porsche означает завершение эпохи механических 911 Carrera GTS, и все остальные модели в линейке доступны только с автоматической коробкой передач. Но нет повода для паники.

Хотя Porsche отказывается комментировать будущие модели как принцип, можно предположить, что линейка 992 после рестайлинга будет дополнена множеством других вариантов моделей. Механические коробки передач от Porsche пользуются популярностью. Мы знаем, что при наличии механической коробки передач клиенты Porsche выбирают ее примерно в 40 процентах случаев, а спрос еще выше для автомобилей, таких как 911 GT3.

Прошлым годом Porsche продала 50 146 автомобилей 911. Конечно, количество тех, у которых установлена механическая коробка передач, меньше 40 процентов, потому что многие модели линейки доступны только с двухсцепной коробкой PDK. Но даже если предположить, что 20 процентов всех проданных прошлым годом 911 имели механику, это все равно более 10 000 автомобилей. Честно говоря, это довольно смелое предположение, но я думаю, что разумно считать, что Porsche продает приличное количество механических 911, учитывая наши знания. И при том, что все его конкуренты предлагают только автоматические коробки передач, наличие механики является еще одним полезным отличительным признаком для Porsche и 911.

Так что нет много смысла в отмене механической 911. Если бы количество произведенных машин было сотнями, тогда, да, но это, кажется, не так. Кроме того, помните, что когда дебютировала модель 992, механическая коробка передач не предлагалась почти год после ее дебюта. Это даже не ситуация без прецедента.

Механическая коробка передач доказала свою эффективность для бизнеса Porsche с момента появления 911 R в 2016 году и возвращения механики в 911 GT3 год спустя. Автомобили с механической коробкой передач могут быть узкоспециализированными, но это то, что явно нравится клиентам Porsche. Почему бы автопроизводителю от них отказываться?

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