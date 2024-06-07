Порше Cayenne EV 2026 года: близнец электрического Macan

Компания Porsche выпустила электрическую версию Cayenne, тестируя её в европейских Альпах под тяжелым камуфляжем вслед за полностью электрическим кроссовером Macan.

Фотошпионы заметили электрический Cayenne впервые несколько месяцев назад. Сначала существовали предположения, что это модель бренда K1. Новые снимки подтвердили, что это, всё-таки, электрический Cayenne.

Porsche планирует предлагать электрический Cayenne параллельно с моделью, работающей на ДВС. Он будет построен на той же платформе, что и Macan EV и Audi Q6 e-tron, но будут заметны отличия в размерах. Внешне Cayenne EV кажется немного длиннее своего бензинового аналога.

Уже можно увидеть некоторые детали дизайна новинки. Среди них - регулируемые аэродинамические закрылки на передней панели, аналогичные новому 911, и фары, меньшего размера, чем у нынешнего Cayenne. Задняя часть электрического внедорожника остается пока скрытой, но ожидается наличие светодиодных фонарей.

Информации о трансмиссии на данный момент нет, однако, по аналогии с Macan EV, ожидается, что электрический Cayenne будет предлагать версии с двумя двигателями. Низкотарифная версия Macan EV развивает 402 лошадиные силы и 648 Нм, тогда как версия Macan EV Turbo обеспечивает более высокую производительность - 630 л.с. и 1128 Нм. Для Cayenne EV мощность двигателей, скорее всего, будет увеличена, учитывая его большие размеры и вес.

Фото: Carsweek.ru

Источники также сообщают о планах выпустить электрический Lotus к 2027 году для конкуренции с Porsche Cayman.