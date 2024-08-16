Porsche создала уникальный спортивный автомобиль 993 Speedster для человека, который очень хотел его.

На мероприятии Monterey Car Week компания Porsche представила уникальный 993 Speedster.

Официально Porsche никогда не выпускала 993 Speedster, поэтому итальянский коллекционер заказал создание автомобиля у немецкой компании.

Этот проект стал первым одиночным восстановлением отдела Sonderwunsch в Porsche.

Программа Sonderwunsch Porsche, что в переводе означает "особые пожелания", позволяет особенным клиентам работать с автопроизводителем над реализацией своих желаний, в разумных пределах.

Итальянский дизайнер Лука Траззи хотел добавить 993 Speedster в свою коллекцию Porsche, но такого официального автомобиля не существовало. Теперь есть четвертый вариант, созданный специально для него.

Траззи активно участвовал в разработке автомобиля вместе с сотрудниками отдела Sonderwunsch Porsche. Основой послужил 993 Carrera Cabriolet, который был доработан с уникальным укороченным лобовым стеклом и задним капотом.

Среди особых деталей - черные 18-дюймовые колеса Turbo twist с полосой в цвет кузова, зеркала в ретро стиле, черно-желтая клетчатая отделка сидений, а также фары с четырьмя точками ходового огня, характерными для современных моделей Porsche. Цвет автомобиля - уникальный желтый, названный в честь собаки Траззи по имени Отто.

Некоторые элементы отделки, такие как передний спойлер, пороги и задние крылья, вдохновлены 993 Turbo. Аэродинамический элемент "акула" перед задними колесами - это отсылка к оригинальному 911 Speedster 1989 года. Агрегаты, включая двигатель, шасси и тормоза, позаимствованы у 993 Carrera RS с 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем, выдающим 300 лошадиных сил.

Автомобиль Porsche представлен на Monterey Car Week, после чего он отправится обратно в Европу, где Траззи заберет его окончательно. В ходе процесса сборки Porsche позволила Траззи наблюдать за гальванизацией голого кузова и даже покрасить его.

Отдел Sonderwunsch существует уже десятилетия, настраивая серийные модели и создавая уникальные проекты, но несколько лет назад Porsche упорядочила процесс работы над заказами частных клиентов. В 2022 году был создан единичный образец "Sport Classic" на базе 996, который позже был продан на аукционе, и это первое одиночное восстановление для частного клиента.

Стоимость подобного проекта начинается с 100 000 долларов, но, вероятно, быстро и существенно увеличивается. В мире, где многие мечтают о своем особенном Porsche, это действительно нечто уникальное.

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© Фото: Motor1.com

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