Известный в России грузовик может стать домом на колесах. Какой завод может его производить?

Автомобильный Гигант УАЗ "Профи", известный своей надежностью и универсальностью, может вскоре претерпеть трансформацию в автодом. По информации, полученной от компании "Универсал НН" из Нижегородской области, появилась задумка о создании кемпера на основе этого автомобиля.

Партнёрство с Ульяновским автозаводом даст возможность осуществить этот проект. Компания представила рендерные изображения будущей новинки с несколькими вариантами размещения альковного спального места.

"Концепция эстетичного автомобиля с обширным багажником, комфортабельным салоном и полным приводом, пригодного для автономных путешествий, разрабатывается в нашей компании уже некоторое время. Но учитывая особенности этого вида транспортных средств, концепция и дизайн автодома все еще находятся на стадии разработки", - поделились в "Универсал НН".

По словам источника в компании, в настоящее время специалисты анализируют рыночный спрос и оценивают перспективы для возможного запуска производства этого "УАЗа" в малых объемах.

Ранее появилась информация о том, что "Универсал НН" исследует возможность запуска небольшого производства четырехрядных девятиместных микроавтобусов на базе УАЗ "Профи". Главным направлением использования таких автомобилей стал бы транспортировка туристов в труднодоступные места на российских курортах, где обычные легковые машины не справляются.

Автор: Иван Бахарев