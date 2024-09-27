Geely переименует свои модели под новой маркой для российского рынка

На российском автомобильном рынке появился новый бренд Knewstar, который уже представил копию Geely Tugella. И сейчас он готовится порадовать россиян еще несколькими моделями.

По информации портала «Китайские автомобили», в ближайшее время на прилавках российских дилеров появится Knewstar 002, который является модификацией Geely Atlas. Внешний вид автомобиля частично унаследует стиль от несерийного варианта гибридного кроссовера Geely Galaxy L7, замеченного на тестах в Китае в прошлом году.

Таким образом, «двойка» от Knewstar объединит технические характеристики Geely Atlas и дизайн от несерийного Geely Galaxy L7, включая массивную Х-образную решетку радиатора и двухъярусную оптику.

Второй новинкой станет Knewstar 003, основанный на Geely Monjaro. Возможно, перед выпуском автомобиль претерпит некоторые изменения во внешности, но в общем это будет тот же автомобиль от Geely, с двигателем объемом 2,0 литра и восьмиступенчатой коробкой передач.

По словам источника из дилерского сообщества, следующей моделью может стать седан на основе Geely Preface, который, вероятнее всего, будет известен в России как Knewstar 004.

Напомним, что в минувшую среду, 25 сентября, в России стартовали продажи первой модели Knewstar — кроссовера Knewstar 001, который является модификацией Geely Tugella. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport с 2,0-литровым бензиновым турбомотором по цене от 3 795 990 рублей.