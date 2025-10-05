Если всеобщие выборы не состоятся до 2029 года, это станет большим удивлением для многих наблюдателей. По крайней мере, так утверждают некоторые эксперты, отмечая, что британским избирателям — а это 42 миллиона обладателей водительских удостоверений и еще порядка 10-20 миллионов их родственников и друзей на пассажирских местах — важно знать, что предлагают ведущие политические партии страны в области автотранспорта.

Кеми Баденох, представляющая Консервативную партию, практически не затрагивает вопросы, связанные с автомобилями. В то же время, по некоторым сообщениям, во время своего последнего пребывания на министерском посту она пользовалась служебным автомобилем даже для поездки в спортзал. Лидер либерал-демократов Эд Дейви недавно выступил с критикой в адрес компании Tesla. А Зак Полански из партии Зеленых убежден, что система справедливой, умной и конфиденциальной оплаты дорожных сборов должна быть введена в кратчайшие сроки.

Премьер-министр Кеир Стармер из Лейбористской партии на днях объявил о введении для всех взрослых обязательных удостоверений личности. Однако уже сейчас 42 миллиона граждан владеют водительскими правами, на которых указаны имя, адрес, возраст, подпись и фотография, что по сути выполняет функции идентификационного документа. Для создания полноценной системы идентификации потребуется лишь добавить данные о тех, кто не является водителем. Это решение выглядит простым и экономически выгодным.

Согласно последним опросам и прогнозам букмекеров, новым премьер-министром может стать Найджел Фараж из партии Реформ. Однако его свежая инициатива, направленная против некоторых законно проживающих в Великобритании уроженцев других стран, может серьезно ослабить его позиции и лишить шансов на высшую государственную должность.