Polestar поддерживает традиционную дилерскую сеть, отвергая продажи через агентства

Недавно назначенный генеральный директор Polestar Майкл Лошеллер заявил, что ускорит расширение розничной сети компании, отказавшись от модных торговых центров в пользу более традиционных дилерских салонов, в основном наряду с уже существующими франшизами Volvo.

Лошеллер признал, что процесс онлайн-заказа и магазины стиле розничной торговли компании должны развиваться. "Покупка автомобиля - это эмоциональное событие", - сказал он. "Вам нужно понять технологию; я лично хочу, чтобы кто-то мне это объяснил.

“Традиционные OEM определили все до последней детали, и это увеличивает затраты и беспокоит всех - а действительно ли это волнует клиента? Мы перейдем к прагматичной - мы называем это моделью нечестного агентства; не чистой агентской модели".

Это означает, что Polestar, наряду с другими крупными OEM, откажется от модели продаж без торга и по фиксированной цене, которую компания поддерживала с момента запуска Polestar 2 в 2020 году. Вместо этого будет использоваться система, при которой отдельные дилеры смогут предлагать инцентивы и скидки в зависимости от целей и марж.

“Если вы приходите и говорите 'а есть ли еще пять процентов [скидки]?', мы найдем для вас решение", - сказал Лошеллер. "В чистой агентской модели это было бы невозможно. Я думаю, что все отказываются от этого черно-белого, верно?”

Первый из этих салонов уже функционирует в Polestar London North, рядом с Элстри в Хартфордшире. Аналогичная концепция в Саутгемптоне, по всей видимости, "очень близка" к завершению.

Лошеллер не считает, что размещение его дилеров наряду с или внутри дилерских салонов Volvo повредит его бизнесу или украдет продажи. “Два бренда очень хорошо дополняют друг друга”, - сказал он. “Volvo - это о безопасности, комфорте, а мы - о производительности, устойчивом развитии”.

“У вас, возможно, есть один или два клиента, которые переходят от А к В, но они составляют меньшинство," - сказал он. "Дилеры Volvo знают сервис; я хочу найти больше розничных продавцов Volvo, которые хотят взять Polestar - это дополнительный бизнес”.

Лошеллер говорит, что хочет увеличить розничное присутствие Polestar с девяти мест до 17 за следующие 18 месяцев. “Я не хочу еще 50 мест, потому что тогда у вас будет малый объем. Дайте это людям, которые этого хотят”, - сказал он.