Polestar 7 анонсирован как новый компактный кроссовер для Европы

Компания Polestar подтвердила работу над еще одной моделью в своем стремлении завоевать рынок премиальных электромобилей (ЭС). Polestar 7, по всей видимости, будет "премиальным компактным внедорожником", созданным в Европе, хотя точные сроки его презентации и запуска на рынок пока не определены.

Ожидается, что автомобиль будет конкурировать с моделями такими, как Tesla Model Y, BMW iX1 и Hyundai Ioniq 5. Он будет производиться в Европе, дополняя заводы Polestar в США, Южной Корее и Китае. По словам производителя, выпуск 7 SUV позволит перейти от многоплатформенного подхода к "одной единственной архитектуре, снижая сложность, расходы и инвестиции".

Филипп Ромерс, главный дизайнер Polestar, заявил: "Polestar славится прогрессивным дизайном, каждый автомобиль выделяется и создает свой собственный шум – и таким же будет Polestar 7. Очень волнующе представить дизайнерскую философию Polestar в новом сегменте; 7 будет соответствовать всем ожиданиям наших клиентов, как по дизайну, так и по производительности".

Дополнительная информация пока не была представлена, хотя предыдущие отчеты подтверждали, что готовящийся к выходу Polestar 7 заменит популярную модель Polestar 2, что соответствует его формату "премиального компактного внедорожника" в "самом быстрорастущем и прибыльном премиум-сегменте". Учитывая, что Polestar 2 был запущен в 2020 году, вероятно, Polestar 7 появится примерно в 2027/2028 годах, с ценой от менее £50 000.