Polestar 3 обошел Tesla и стал самым безопасным автомобилем для детей

Электрический кроссовер Polestar 3, как отметили эксперты по безопасности автомобилей из Euro NCAP, "установил новый стандарт безопасности детей", получив наивысшие баллы на официальных краш-тестах и опередив в этом процессе Tesla.

В рамках последней серии испытаний Euro NCAP, Polestar 3 был награжден пятизвездочным рейтингом безопасности, но особенно впечатляющим был его впечатляющий результат - 93 процента по безопасности детей - самый высокий показатель за последние девять лет, превышающий 87 процентов, достигнутых Tesla Model Y.

Такая высокая оценка стала возможной благодаря тому, что Euro NCAP описывает как "хорошую боковую и заднюю защиту", а также функцию, которая показывает активное состояние переднего подушки безопасности, когда обнаруживается, что установлено детское кресло. Вишенкой на торте стала система, которая не позволит водителю запереть машину, если внутри остался ребенок.

Директор программы Euro NCAP, доктор Алед Уильямс, отметил, что результаты Polestar близки к идеалу и демонстрируют, как приверженность безопасности всех пассажиров может принести выдающуюся защиту в случае аварии.