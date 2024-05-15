Патент на танк Polaris UTV на самом деле основан на старом военном дизайне

На прошлой неделе я был поражен, обнаружив патент на UTV от Polaris. Этот концепт заставил меня мечтать о возможностях, когда компания начнет его продавать. Если Polaris его выпустит. Представьте все места, куда вы могли бы поехать…

Однако на выходных я узнал, что этот патент и дизайн не являются новыми. По крайней мере, не для Polaris и Канадской армии.

Несколько внимательных читателей как на RideApart, так и на Reddit, посоветовали мне изучить что-то под названием Polaris Rampage. И, друзья, патент, о котором я рассказывал на прошлой неделе, и Rampage практически идентичны, и у нас есть много о чем поговорить. Так что давайте приступим.

Polaris Rampage практически полная копия того патента, о котором я рассказывал на прошлой неделе, хотя он был выпущен восемь лет назад, в 2016 году. И проект, т.е. Rampage, был разработан совместно с Polaris Defense - оборонительным подразделением компании - и Канадской армией для создания "Двухгусеничного полностью подвесного амфибийного транспортного средства для пересечения местности", согласно Recoil.

Журнал, который располагает обильной информацией о Rampage, продолжает утверждать, что "Канадской армии требовался маленький и маневренный автомобиль, который мог бы справляться с грязью, песком, грязью, водой, снегом и льдом, даже в условиях под нулем в Арктике. Polaris опиралась на свой опыт разработки колесных транспортных средств и снегоходов и выполнила задание". В то время прототип Rampage был оснащен двигателем RZR объемом 1000 куб.см и мог разгоняться до 60 миль в час - я также предполагал это, основываясь на изображениях и заявлениях в патенте. Он также имел рулевое колесо, которое могло "управлять вращением его двух гусениц, и может поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси", т.е. выполнять повороты на месте.

Где-то отличается от патентной версии, о которой я рассказывал, однако, было то, что первоначальная концепция была полностью закрытой и имела отапливаемую кабину для работы в арктических условиях. Также были разъемы для зарядки электронного оборудования, включая радиостанции, ноутбуки и многое другое. Однако были и другие варианты, более приближенные к патенту.

В то время Polaris заявила: "Транспортные средства Polaris Off-Road продолжают демонстрировать мастерство инноваций, лидируют в области инженерии внедорожных транспортных средств и предоставляют надежные автомобили для таких климатов, как Северный полюс и Арктика. Рабочий конь, Polaris Rampage все еще является прототипом, который может стать идеальным внедорожным транспортным средством для следующего поколения".

И он действительно использовался, поскольку Rampage был задействован в поддержку учений под названием "Канадская операция Нуналивут на Северном полюсе" примерно в то же время, что и его публичный релиз. Однако я не смог найти информацию, видел ли он что-либо еще помимо этого первого задействования.

Однако им воспользовался только один медиа-ресурс, поскольку Dirt Trax TV получил единственный тест и нашел его абсолютно безумным, как и следовало ожидать от уменьшенного танка с корнями UTV. Вы можете посмотреть видео теста выше, но это заставляет меня отчаянно хотеть попробовать его самому. Надеюсь, что скоро у меня будет такая возможность.

Но затем ничего, ни сорока, ни шороху за последние восемь лет, поскольку о Rampage почти ничего не говорили с момента его первого дебюта. Это было до прошлой недели.

Теперь кажется, что Rampage может появиться на гражданском рынке и выглядеть практически так же, как и оригинальная военная версия. Опять же, большая разница между оригиналом и патентом заключается в том, что кабина не закрыта. Но учитывая обширный каталог аксессуаров Polaris, вам возможно просто нужно будет дополнить несколькими удобствами, чтобы завершить образ.

Что вы думаете? Готовы ли вы потратить свои тяжело заработанные деньги на бывший военный проект? Дайте нам знать в комментариях ниже!

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