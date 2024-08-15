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Пол Монаган: «Мы сделаем наш двигатель работать»

В 2026 году в мире Формулы 1 наступят изменения, связанные с техническим регламентом по шасси и двигателям.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.08.2024, 16:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В 2026 году в мире Формулы 1 наступят изменения, связанные с техническим регламентом по шасси и двигателям. Команды уже сегодня активно готовятся к этому событию, проводя переговоры с лучшими специалистами и взаимодействуя с производителями двигателей. Изменения в регламенте предоставляют возможность для серьезного технологического прорыва, однако в команде Red Bull уже осознали, что прогресс не придет просто так.

Пол Монаган, главный инженер команды, заявил: «В 2026 году мы планируем сменить поставщика двигателей и начать выпуск силовых установок собственного производства. Для того чтобы успешно стартовать в новом сезоне, нам необходимо создать двигатель, который не уступит по характеристикам разработкам компании Honda».

«У нас достаточно времени на подготовку, и мы обязательно воспользуемся этим шансом на все сто процентов. Мы понимаем, что на пути к успеху будут и победы, и неудачи, но мы настроены на то, чтобы довести этот проект до конца. Наши инженеры уверены в своих силах и готовы к вызову будущего. Правильно организовав работу, мы добьемся поставленной цели», - подчеркнул Монаган.

Источник

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