Автомобили в России могут стать доступнее благодаря господдержке: что изменится

Финансирование программы льготного автокредитования в России в 2027 году может вырасти на 10,4 млрд рублей. Такая мера предусмотрена поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета, сообщил журналистам источник, близкий к Минпромторгу РФ.

«Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», — рассказал источник.

По словам источника, после исчерпания установленных лимитов могут рассматриваться дополнительные предложения о выделении средств на льготное автокредитование. Финансирование планируется обеспечить за счет доступных ресурсов.

Кроме того, прорабатывается вопрос изменения требований к уровню локализации автомобилей, участвующих в программе. Корректировка параметров призвана оптимизировать использование бюджетных средств.

Изначальная версия проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы предполагала выделение 7 млрд рублей на льготное автокредитование в 2027 году. В бюджете 2026 года на эту программу предусматривалось 20 млрд рублей.

В сентябре Минпромторг РФ объявил о приостановке программ льготного автокредитования и автолизинга из-за исчерпания бюджетных лимитов на 2026 год. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о возобновлении обеих программ с 1 декабря. По его словам, их продолжат финансировать за счет средств, предусмотренных на 2027 год.

Ранее бренды Evolute и Voyah, реализующие в России электрические и гибридные автомобили, запустили собственные программы поддержки покупателей после приостановки льготного автокредитования и лизинга. В компаниях подчеркнули, что такие меры не способны полностью заменить государственные программы, поскольку те одновременно поддерживают спрос, локализацию производства и развитие новой технологической отрасли.

Автор: Иван Бахарев