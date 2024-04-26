Покупка автомобиля в интернете: настоящее и будущее этого формата в России – всё ли так гладко?

Основатель и генеральный директор Gruzdev Analyze, Александр Груздев, выразил мнение о том, что онлайн продажи в России развиваются не так активно, как хотелось бы. По его словам, в 2023 году было продано немного более 200 автомобилей по этой схеме.

В то же время пресс-служба концерна «АвтоВАЗ», сотрудничество которого с маркетплейсом «Мегамаркет» было только что объявлено, сообщила о 2,2-кратном увеличении заказов на автомобили через онлайн-каналы в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Цифры не раскрываются, однако эксперты предполагают, что они скромные.

Если говорить о зарубежных рынках, то, по данным Александра Груздева, в 2023 году продажи новых автомобилей в США через онлайн достигли отметки в 650 тысяч единиц, а в Китае этот показатель еще выше - 2,4 миллиона новых машин. В 2016 году китайский маркетплейс Alibaba установил рекорд, продав за сутки 100 тысяч автомобилей через свои онлайн платформы.

А что касается ситуации в России?

«Спрос на онлайн-покупку автомобиля на рынке существует, - отметил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. - Однако резкого роста использования этого метода ожидать не стоит. Даже при оплате онлайн, большинство клиентов предпочитают лично забирать автомобиль».

Олег Кузнецов, директор по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», подтвердил, что сервисы онлайн продаж автомобилей уже давно присутствуют на российском рынке. Он добавил, что для дилеров основной проблемой является потеря клиентов и прибыли, так как онлайн площадки не приносят дополнительного трафика. Дилеры чаще всего предпочитают работать в традиционном формате.

По мнению Андрея Каменского, развитие технологичных маркетплейсов способствует развитию данной ниши и удовлетворению потребностей покупателей. Однако важно, чтобы «путь клиента не усложнялся при взаимодействии с онлайн сервисами», чтобы онлайн-площадки не усложняли процесс выбора автомобиля и совершения сделки.