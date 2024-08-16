Осенью покупателей новых автомобилей в России ожидает неприятный сюрприз

Китайские автомобили в России подорожают. По словам представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сентябрь принесёт увеличение цен на 10%. Причиной стали сложности с банковскими расчётами между РФ и КНР. Уже летом наблюдались проблемы с трансграничными платежами, так как крупные банки, обслуживающие операции между странами, начали замедлять процесс.

По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, с июня 2024 года деньги переводятся с задержкой до месяца и более, что приводит к «зависанию» платежей между Россией и Китаем. Это касается как четырёх крупных китайских банков, так и одного российского. Такие задержки создают сложности для автодилеров, которые не могут своевременно оплатить автомобили и запчасти.

Кроме того, на рост цен на китайские автомобили влияет ключевая ставка Центробанка, поднявшаяся до 18%. Ставки по кредитам также возросли до 26-30%. Из-за двухмесячного затягивания оборотных средств продавцы автомобилей потеряли около 8% инвестиций.

Алексей Подщеколдин утверждает, что рынок вынужден увеличить цены на импортные автомобили хотя бы на 10% уже в сентябре, чтобы возместить убытки. Директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина прогнозирует, что к концу года цены на китайские автомобили могут вырасти на 200-300 тыс. рублей.

Из-за подорожания автомобилей спрос, возможно, сосредоточится на китайских брендах, которые вкладывают в производство в России и собирают машины на месте. Но некоторые эксперты считают, что даже увеличение цен не остановит желающих купить китайские автомобили.

Пока что, несмотря на ожидания и прогнозы, новые автомобили в России в целом остаются доступнее. Согласно данным, за первую половину августа цены на автомобили шести брендов снизились, в то время как цены на машины пяти брендов увеличились, согласно данным «Автоновости дня».