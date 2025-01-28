Раскрыты прототипы электромобилей «Атом» перед серийным производством

Первые прототипы отечественных электромобилей "Атом" уже готовы к тестированию. Как сообщается в официальном телеграм-канале бренда, эти машины, созданные в конце 2024 года, являются полноценными и обладают всеми необходимыми функциями.

Несмотря на то, что сборка предсерийной партии "Атома" произведена вне конвейера и при данных условиях технологического процесса, дизайн этих прототипов полностью совпадает с планируемой серийной версией электромобиля. В настоящее время первые предсерийные образцы предназначены для проведения разнообразных физических испытаний в лабораториях, а также для тестирования на специальных полигонах и обычных дорогах.