Даты тестирования Pirelli на Нюрбургринге официально подтверждены

Стало известно, что на автодроме Нюрбургринг в Германии в апреле намечены тесты шин Pirelli, в которых примут участие команды McLaren и Mercedes.

Изначально итальянский производитель шин Pirelli планировал организовать тестирование дождевых комплектов в Бахрейне еще в конце февраля. Однако, из-за обострения вооруженного конфликта, мероприятие было отменено и перенесено на новую дату. Согласно обновленному графику, испытания состоятся 14 и 15 апреля на знаменитой трассе Нюрбургринг, принимавшей последний этап Формулы 1 в 2020 году.

Ожидается, что тестовые заезды проведут основные пилоты команд. За рулем автомобилей McLaren и Mercedes должны появиться Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, а также Кими Антонелли.