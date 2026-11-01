Подготовка автомобиля к зиме: во сколько обойдется российским водителям даже без покупки шин

В 2026 году подготовка автомобиля к зиме в России без покупки нового комплекта зимних шин будет стоить не менее 3 тыс. рублей. Если дополнительно заменить щетки стеклоочистителя и помыть машину, расходы могут увеличиться до 5 тыс. рублей. Об этом сообщил исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк лизинг» Ашот Ерицян.

По оценке эксперта, около 3 тыс. рублей придется заплатить за шиномонтаж и омывающую жидкость. В среднем по России шиномонтаж стоит 2,5–4 тыс. рублей, а в Москве цена такой услуги может достигать 6 тыс. рублей.

Пятилитровая канистра незамерзающей жидкости в среднем обойдется в 400–500 рублей. На заправках ее стоимость может доходить до 700–800 рублей. Еще 1,3–1,6 тыс. рублей потребуется на замену щеток стеклоочистителя.

Для автомобилей старше трех лет, а также машин, которые эксплуатируются интенсивно, Ерицян рекомендовал проверить ходовую часть, рулевое управление и тормозную систему. Средняя стоимость такой диагностики составляет 1–3 тыс. рублей.

Замена аккумулятора, по оценке эксперта, стоит 5–9 тыс. рублей. Установка тормозных колодок на одной оси обойдется в 5–8 тыс. рублей, а замена пары тормозных дисков потребует еще 8–10 тыс. рублей. Свечи зажигания можно заменить за 1,5–3 тыс. рублей.

Если потребуется новый аккумулятор, ремонт тормозной системы или замена элементов подвески, общий бюджет подготовки машины к зиме может составить 10–30 тыс. рублей и более, сообщил Ерицян. Для автомобилей младше трех лет расходы обычно остаются минимальными, особенно при отсутствии необходимости покупать новый комплект зимних шин.

Ранее автоэксперт Никита Родионов перечислил признаки возможных неисправностей автомобиля при подготовке к зиме. К ним относятся запах антифриза, масляные следы под машиной и нестабильная температура двигателя.

До этого центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил о росте затрат на подготовку автомобилей к зиме в России. Расходы увеличились как при покупке новых зимних шин, так и без нее.

Автор: Иван Бахарев