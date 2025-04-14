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Toyota Tundra показала рекордный пробег с повторной продажи

Американец установил второй рекорд на Toyota Tundra: миллион миль без поломок. Вик Шепард приобрел новую машину после пройденной старой модели 1,61 млн км. Toyota предложила ему обменять старый пикап на новый.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.04.2025, 12:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Американец Вик Шепард установил уже второй по счету рекорд по пробегу на пикапе Toyota Tundra. Автомобиль проехал миллион миль второй раз, и опять без каких-либо сложных поломок, требующих затратного ремонта.

Новую Tundra SR5 Double Cab с 5,7-литровым мотором V8 Вик Шепард приобрел в 2014 году. Этот автомобиль стал преемником семилетнего пикапа той же модели - пробег старой машины тогда приближался к отметке в 1 млн миль (порядка 1,61 млн километров).

Тогда о рекорде узнали в компании Toyota. Марка предложила клиенту обменять старый пикап на Tundra Limited Crew Cab образца 2016 года. Свой прежний автомобиль американец решил оставить в качестве рабочей машины, а новенький пикап оставил для поездок по личным делам.

Рекордный пробег как раз показал пикап для работы. За время эксплуатации пикап исправно проходил положенные ТО, из ремонта – замена генератора и автоматической коробки передач. Последняя вышла из строя на пробеге в 780 000 миль.

Ранее стало известно, что в Тамбове на продажу выставили бронированный внедорожник Toyota LC 300 за 20 млн рублей.

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