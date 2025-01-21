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Недостатки подержанного Lada Xray: взгляд изнутри

Недостатки Lada Xray: проблемы с двигателем, трансмиссией и салоном. Рассказ эксперта из Fresh о важных моментах для потенциальных покупателей.
А
Антон Звонкий
21.01.2025, 19:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Максим Рязанов из Fresh в беседе с «Газетой.ру» поделился информацией о недостатках Lada Xray, на которые следует обратить внимание потенциальным покупателям этого российского хэтчбека.

Автомобиль оснащен одним из трех бензиновых двигателей. При выборе, предпочтительно остановиться на 1,8-литровом варианте, особенно если важна динамика. Однако стоит иметь в виду, что у этого двигателя больше проблем. Одной из известных проблем является высокий расход масла из-за неудачной конструкции поршневых колец. Два других варианта двигателя объемом 1,6 литра будут более надежными из-за их более простой конструкции. У этих двигателей также есть свои слабые места - датчик положения коленчатого вала, катушки зажигания и утечки антифриза.

В качестве трансмиссии для хэтчбека предлагаются отечественная и французская МКПП, роботизированная коробка и вариатор. Наиболее надежным вариантом, конечно же, является механическая коробка передач. Роботизированная коробка с одним сцеплением считается проблематичной, причем скорость и плавность переключения передач не отличаются высокими показателями.

Фото: Carsweek.ru

Отделка салона у Xray довольно скромная, также имеются явные недочеты в эргономике. Например, неудобное расположение различных кнопок и недостаточное пространство на втором ряду сидений.

Согласно Рязанову, автомобиль в хорошем состоянии (как внешнем, так и техническом) с пробегом до 100 000 километров будет стоить около одного миллиона рублей.

Хэтчбек Lada Xray производился с 2015 по 2022 год. За семь лет с конвейера сошло примерно 160 тысяч автомобилей. Производство модели было прекращено из-за отсутствия необходимых импортных автозапчастей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о высказывании президента АВТОВАЗа Соколова относительно связи между Lada и XCite, но не уточнил важных деталей.

Источник

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