Лучшие подержанные кроссоверы с вечными автоматическими коробками передач: ТОП-5 моделей на вторичном рынке

В мире автомобилей:

Subaru Forester

Автоматическая коробка 4EAT, установленная на моделях японского автопроизводителя Subaru с двигателями до 3,0 литра, заслуживает репутацию одной из самых надежных в истории автомобильной промышленности. Электроника коробки обеспечивает точное распределение нагрузки, а система охлаждения успешно выполняет свои функции, не допуская перегрева. Обслуживание коробки также удобно: гидроблок легко обслуживается, а соленоиды снимаются и устанавливаются без проблем. При бережной эксплуатации и своевременной замене масла автомат может прослужить до полумиллиона километров.

Mitsubishi Pajero IV

Автомат A5AWF происходит из тяжелых внедорожников Toyota и является надежным 5-ступенчатым агрегатом с эффективной системой охлаждения и точно выверенными передаточными числами. Работа коробки основана на грамотном подогреве и охлаждении масла, что позволяет избежать перегрева при интенсивной эксплуатации. Слабым местом считается гидротрансформатор, который может потребовать замены после 180–200 тысяч километров. В остальном автомат способен выдержать до 500 тысяч километров без серьезного ремонта.

Mazda CX-5

Первое поколение кроссовера Mazda CX-5, особенно с бензиновым мотором Skyactiv, оснащалось классической 6-ступенчатой коробкой FW6A-EL. Этот агрегат считается японским аналогом известных коробок ZF, устанавливаемых на Audi и BMW. Ресурс коробки может достигать полумиллиона километров при условии бережной эксплуатации. Однако при жестком вождении или частых поездках в бездорожье коробка может подвергаться перегреву, поэтому любителям оффроуда стоит быть внимательными.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan первого поколения с 6-ступенчатой коробкой 09M, разработанной японской компанией Aisin по заказу немецкого производителя, также славится своей надежностью. Этот агрегат способен пробежать как 300, так и даже 400 тысяч километров. Наиболее уязвимым местом является теплообменник, однако его замена на внешний радиатор в сочетании со своевременной заменой масла позволяет продлить срок службы коробки на много лет.

Renault Duster

Renault Duster с полным приводом и 2,0-литровым мотором оснащен модернизированным 4-ступенчатым «автоматом» DP8, который успешно себя зарекомендовал на других моделях Renault и Nissan. Ресурс этой коробки составляет до 300 тысяч километров, при условии бережной эксплуатации. Однако при активной езде в бездорожье срок службы может значительно сократиться, поэтому любителям внедорожья рекомендуется выбирать механическую коробку передач. В то же время, для городской и загородной езды это один из самых надежных вариантов среди доступных автомобилей.