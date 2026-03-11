Ford отзывает свыше 2,3 миллиона автомобилей

Компания Ford Motor объявила о запуске нескольких масштабных отзывных кампаний, которые затронут в общей сложности свыше 2,3 миллиона автомобилей.

В первую очередь, в США под отзыв попали порядка 604,5 тысячи автомобилей марок Ford Explorer, Ford Escape, а также Lincoln Aviator и Lincoln Corsair. Все указанные модели были произведены в период с 2020 по 2022 годы. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной отзыва стала выявленная неисправность электродвигателя, который отвечает за работу стеклоочистителей лобового стекла. Сбои в работе дворников могут привести к ухудшению видимости на дороге и, как следствие, увеличить риск возникновения аварийных ситуаций. В дилерских центрах моторчики будут проверены, при необходимости их заменят на новые.

Кроме того, по информации NHTSA, Ford инициировал еще одну крупную отзывную кампанию — на этот раз из-за дефектов камеры заднего вида. Под сервисную акцию попали около 1,74 миллиона автомобилей. В ряде случаев изображение с камеры может отсутствовать вовсе, либо отображаться на центральном дисплее в перевернутом виде при включении задней передачи. Проблема была обнаружена на некоторых экземплярах Ford Bronco и Ford Edge, а также на моделях Ford Escape и Lincoln Corsair.

Отдельный отзыв касается 11,4 тысячи пикапов Ford F-250 Super Duty и F-350 Super Duty, выпущенных в период с 31 мая по 22 декабря 2025 года. Как отмечает портал Speedme, причиной стало возможное разрушение фрикционного сварного соединения заднего карданного вала. Недостаточная глубина сварки может привести к его ослаблению, что в крайних случаях чревато отделением кардана и внезапной потерей тяги во время движения. В рамках сервисной кампании карданные валы из потенциально проблемной партии заменят на усовершенствованные детали с корректной глубиной сварного шва.

Еще одна отзывная кампания стартовала в отношении 316 фургонов Ford E-Series моделей E-350 и E-450 2026–2027 модельных годов. Как сообщает портал 32cars, причиной стала вероятность отсоединения разъема звукового сигнала при движении задним ходом. В результате сигнал может работать с перебоями или полностью отсутствовать, что повышает риск наезда при маневрах задним ходом.