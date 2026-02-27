Опрос показал: почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но не может позволить себе покупку

Портал «Авто.ру» совместно с компанией Росгосстрах провёл опрос среди владельцев автомобилей, чтобы выяснить, как растущие расходы влияют на решения автовладельцев о смене транспортного средства. Как показало исследование, почти половина опрошенных задумывается о покупке новой машины, однако пока не располагает необходимыми возможностями для этого шага.

Каждый пятый участник опроса сообщил, что в течение ближайших двух лет планирует приобрести более экономичный автомобиль. Основной причиной таких намерений респонденты назвали увеличение стоимости содержания личного транспорта.

Согласно информации сервиса «Гараж Авто.ру», который позволяет владельцам отслеживать свои траты на обслуживание и ремонт машин, средние расходы на эти цели в 2025 году составили чуть более 33 тысяч рублей. Эта сумма соответствует тенденциям, отмеченным в результатах опроса.

Большинство респондентов тратят на свои автомобили в пределах умеренных сумм: 36% укладываются в диапазон от 50 до 99 тысяч рублей в год, а у 23% ежегодные расходы не превышают 50 тысяч рублей. Между тем, у 22% опрошенных затраты достигают 100–149 тысяч рублей, а каждый пятый участник исследования сообщил о тратах свыше 150 тысяч рублей за год: 10% обозначили сумму от 150 до 199 тысяч, а 9% — более 200 тысяч рублей.

Экономические и рыночные условия, по мнению респондентов, вынуждают многих отложить смену автомобиля. Чаще всего участники опроса придерживаются стратегии сохранения текущей машины, объясняя это отсутствием возможности обновить транспорт или тем, что расходы пока не оказывают решающего влияния на решение о продаже.

Большинство автовладельцев не стали значительно сокращать свои траты на обслуживание автомобиля в течение последнего года. Самым востребованным способом экономии стало самостоятельное выполнение части работ по обслуживанию и ремонту, которые ранее доверяли специалистам.

По информации, ранее опубликованной аналитиками бизнес-экосистемы «Контур», за последний год средние цены на автозапчасти и расходные материалы в России выросли на 26%. Теперь средняя стоимость таких товаров составляет 1,5 тысячи рублей. В то же время отмечено снижение цен на услуги технического осмотра автомобилей — до уровня 1,3 тысячи рублей.

Автор: Иван Бахарев