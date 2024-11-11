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Renault Duster – почти как Lamborghini Urus

Немецкие автомобильные стилисты принялись за творческий процесс и взялись за преобразование обычного Dacia Duster, который в России известен как Renault Duster.
А
Антон Звонкий
11.11.2024, 18:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Немецкие автомобильные стилисты принялись за творческий процесс и взялись за преобразование обычного Dacia Duster, который в России известен как Renault Duster.

На созданных эскизах автомобиль превратился в нечто похожее на роскошный внедорожник Lamborghini Urus. Были добавлены спойлер и воздухозаборник спереди, а также установлены широкие колесные арки и покрышки.

Информация о возможном производстве данной модели и ориентировочной цене пока отсутствует.

Поскольку специалисты из немецкой компании AC Performance не раскрыли технические детали, можно предположить, что работа над этим проектом еще не началась.

Существующие версии Duster могут быть оснащены турбированным бензиновым двигателем мощностью от 100 до 130 лошадиных сил, а также гибридной установкой мощностью 140 л.с.

Ранее мы сообщали, что студия тюнинга Brabus выпустила модификацию G800 для Suzuki Jimny.

Источник

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