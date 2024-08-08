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Почему автодилеры "совсем не рады" продавать электромобили

Последние данные свидетельствуют о том, что продажи электромобилей в прошлом году были неоднозначными: одни бренды показали рост, в то время как другие столкнулись с падением спроса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.08.2024, 22:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Последние данные свидетельствуют о том, что продажи электромобилей в прошлом году были неоднозначными: одни бренды показали рост, в то время как другие столкнулись с падением спроса. Однако, кроме этих перемен, один важный аспект остается в тени обсуждений - сколько же в действительности американские автодилеры заинтересованы в продаже электромобилей?

Согласно опросу, проведенному среди 250 руководителей дилерских центров по всей территории Соединенных Штатов, интерес к электромобилям сильно разнится в зависимости от региона.

"Очень много автодилеров в США признают, что их сотрудники не в восторге от продаж электромобилей", - гласит отчет компании CDK Global, специализирующейся на программном обеспечении и данных для автомобильной отрасли.

Данное исследование подтверждает широко известную тенденцию, которая неоднократно упоминалась, но редко привлекает внимание в обсуждениях о будущем электромобилей: американские продавцы авто не всегда поддерживают идею электрификации.

Однако анализ указывает на то, что их скепсис отражает настроения клиентов и влияет на подготовку персонала к продажам электромобилей. (Следует отметить, что CDK Global недавно столкнулась с кибератакой на свое программное обеспечение; тем не менее, данные исследования остаются достоверными.)

Недавно издание рассказывало о наиболее ожидаемых и увлекательных электромобилях будущего. Команда InsideEVs с нетерпением ждет появления новинок на дорогах. Со своим уверенным взглядом на будущее автоиндустрии они подготовили список электромобилей, которые скоро оживят улицы городов.

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