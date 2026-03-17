Эксперт объяснил, почему утильсбор не стал «волшебной кнопкой» для развития автопрома в России к 2026 году

Российское государство продолжает настаивать на максимальной локализации автомобилей, реализуемых на внутреннем рынке, однако автопроизводители до сих пор в основном используют заимствованные разработки, а не создают собственные. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в интервью изданию «Автоновости дня».

По мнению Ольховского, для того чтобы в России начали разрабатываться собственные автомобильные платформы и отдельные компоненты, необходимо не только наличие квалифицированных кадров, но и создание для них условий профессионального развития. В то же время, как отметил эксперт, отдельные компании всё же предпринимают попытки сохранить специалистов, способных создавать инновационные решения для отечественного автопрома.

Говоря о процессе локализации, Ольховский подчеркнул, что наиболее простым этапом этого процесса является производство кузовных деталей. Для их изготовления требуются лишь штампы и металл, и, по словам эксперта, с этой задачей отечественные предприятия уже справились. Однако дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от объёмов выпуска: экономически невыгодно заказывать штампы для деталей при объёме производства менее 40 тысяч автомобилей в год.

Эксперт также обратил внимание на сложности с локализацией двигателей и коробок передач, назвав этот вопрос наиболее затратным, но, тем не менее, реализуемым для большинства автомобильных брендов. Что касается микроэлектроники и систем пассивной безопасности, то, по словам Ольховского, здесь по-прежнему существует множество нерешённых вопросов.

Повышение утилизационного сбора, по мнению главы «Автодома», с одной стороны, должно стимулировать производителей к развитию локального производства, но это касается преимущественно крупных брендов. При этом рост утильсбора приведёт к увеличению стоимости как импортных, так и локализованных автомобилей, что в конечном итоге отразится на конечных покупателях.

Андрей Ольховский добавил, что основным мотиватором для локализации является возможность снизить цену продукции за счёт экономии на уплате утильсбора. Однако перед инвесторами стоит дилемма: вложить средства в производство компонентов или просто продолжать платить сбор. Эксперт отметил, что для принятия решения необходима долгосрочная инвестиционная стабильность минимум на 5-8 лет, иначе вложения в компоненты могут оказаться недостаточно выгодными.

В завершение Ольховский резюмировал, что в ближайшие два-три года ожидать значительного прогресса в реальной локализации автопроизводства в России не приходится. Он объяснил это нестабильной рыночной ситуацией, изменяющимися предпочтениями покупателей и влиянием китайских производителей, которые внедряют новые технологии и меняют подходы к типам привода и видам топлива.

Эксперт подчеркнул, что инвестировать в устаревшие технологии, которые уже не актуальны для китайского автопрома, нецелесообразно, поскольку современные решения они не передают. Необходимо уметь прогнозировать поведение рынка на 4-5 лет вперёд, чтобы правильно распределить инвестиции. Ольховский уверен: не все проекты будут успешными, однако именно среди них появятся те, что определят будущее автомобильной промышленности в России.

Автор: Иван Бахарев