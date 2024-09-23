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Зачем Toyota испытывает GR Corolla на Нюрбургринге?

В начале августа Toyota представила обновленную модель GR Corolla на 2025 год, обещая восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, увеличенный крутящий момент и улучшенную систему охлаждения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.09.2024, 10:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В начале августа Toyota представила обновленную модель GR Corolla на 2025 год, обещая восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, увеличенный крутящий момент и улучшенную систему охлаждения. Однако, как показывает новое видео, снятое на трассе Нюрбургринг, эволюция этого автомобиля продолжается.

Судя по всему, Toyota может рассматривать возможность выпуска GR Corolla в Европе, но есть определенные сомнения. В Европе действуют строгие нормы по выбросам, и продажи 300-сильной модели могут негативно сказаться на средних показателях выбросов компании. С увеличением требований к выбросам с 2025 года производители автомобилей должны будут соответствовать еще более строгим нормам, чтобы избежать штрафов.

Не стоит забывать, что Toyota уже предлагает в Европе более компактную модель GR Yaris с тем же трехцилиндровым двигателем и недавно представленной автоматической коробкой передач. Поэтому, возможно, выпуск обеих моделей GR Corolla и GR Yaris в Европе был бы избыточным. Хотя, конечно, больше вариантов для поклонников были бы кстати, но реалии автомобильного рынка 2024 года показывают, что спрос на развлекательные автомобили ограничен, и часто массовые производители предпочитают ориентироваться на более доступные по цене автомобили с высокой производительностью.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о появлении в России Toyota Corolla Cross с двигателем мощностью 169 лошадиных сил. Toyota Corolla Cross считается более доступным аналогом кроссовера RAV4, который до марта 2022 года собирался на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. В настоящее время этот японский кроссовер поставляется в Россию по параллельному импорту.

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