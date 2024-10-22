Почему автомобили Subaru WRX с механической коробкой передач так популярны?

У Subaru WRX наблюдается увеличение предпочтения механической коробки передач среди покупателей. Около 83 процентов проданных WRX оснащены механической коробкой, сообщили в компании Subaru.

Несмотря на ожидания возрождения модели STI, высокий процент выбора механической коробки передач говорит о том, что шестиступенчатая WRX останется востребованной.

При презентации новейшей модификации Subaru WRX, tS, стало очевидно отсутствие полноценной версии STI для американского рынка. Пятое поколение WRX сосредоточено больше на шасси, чем на мощности двигателя, что отражается в показателях ускорения. Однако нынешние 271 лошадиная сила турбированного четырехцилиндрового двигателя приносят удовольствие энтузиастам, особенно ценителям ручной коробки передач.

Согласно отчету Kelley Blue Book, в этом году 83 процента покупателей выбирают WRX с шестиступенчатой механической коробкой передач, устанавливая новый рекорд среди автомобилей с механической коробкой. Например, у Porsche 911 GT3 доля машин с механической коробкой составляет 46 процентов.

Недавно мы сообщали о случае, когда Subaru WRX потерял бампер после столкновения. Авария произошла на краю скалы, где автомобиль оказался в опасном положении. Несмотря на потерю бампера и помятые пороги, машина избежала более серьезных последствий.