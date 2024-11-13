Почему россияне снова стали приобретать автомобили Toyota. Все объяснил дилер

В последнем отчете о продажах новых автомобилей Toyota на российском рынке за октябрь, отражен значительный всплеск спроса. Общий объем продаж составил 3516 машин, что позволило японской марке вернуться в ТОП-10 лидеров автомобильного сектора страны. Специалисты обратили внимание, что данный рост может быть связан с ввозом и постановкой на учет крупной партии данных автомобилей.

Директор департамента продаж новых автомобилей в ГК «Рольф» Николай Иванов поделился мнением, что большинство автомобилей Toyota поступают в Россию из Китая, но также некоторые из них поступают с корейского и других рынков. По его словам, основных отличий между машинами нет, за исключением различий в наборах опций, адаптированных к потребностям различных стран.

Иванов также подчеркнул, что автомобили Toyota, поступающие на российский рынок из разных стран, в целом аналогичны моделям, которые ранее продавались в стране. Самыми популярными среди них остаются седаны Camry, кроссоверы RAV4 и внедорожники Land Cruiser 300. Кроме того, новая модель Land Cruiser Prado 150 начала успешно продаваться на российском рынке.

«Одной интересной деталью стало появление на рынке кроссовера Wildlander, который является аналогом RAV4 с китайского рынка. Однако покупатели предпочитают RAV4 из-за более знакомого бренда. Несмотря на их идентичность, едва заметные различия в передней части влияют на выбор», — сообщил Николай Иванов.

Тем временем на российский рынок был привезен новый седан Toyota Levin, который является разновидностью модели Corolla, созданной специально для китайского рынка. В настоящее время объявленная цена на данную модель составляет 2 400 000 рублей.