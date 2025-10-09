Дилер рассказал, почему Geely Monjaro так популярен среди россиян

В сентябре Geely Monjaro вновь оказался в числе лидеров российского рынка SUV, заняв третье место в рейтинге самых продаваемых кроссоверов и внедорожников страны. Как отметил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с «Автостатом», одной из причин этого роста стал ожидаемый пересмотр ставок утильсбора, который запланирован на 1 ноября.

Эксперт подчеркнул, что Geely Monjaro пользовался стабильным клиентским спросом даже в периоды серьезных трудностей для отрасли с октября 2024 года по март 2025 года. По мнению Александра Шапринского, нововведения, касающиеся расчёта утильсбора для автомобилей с мощностью свыше 160 лошадиных сил, стали дополнительным стимулом для потенциальных покупателей активизировать интерес к Monjaro до повышения пошлины.

Сильные стороны популярной модели, по словам специалиста, заключаются не только в экономических факторах. Он отметил, что репутация Monjaro складывается благодаря надежному партнерству с ведущим концерном, высокому технологичному уровню, а также качеству автоматической коробки передач, мотора и других компонентов. Важную роль играет и постоянное наличие большой гаммы вариантов в России: автомобиль поставляется регулярно, доступен в различных цветах и комплектациях.

«Импортер за последний год приложил огромные усилия для того, чтобы переориентировать клиентов на покупку Geely Monjaro, ввозимых через официальные каналы. Если смотреть в динамике 2023 – 2025 годов, то доля автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, в общей структуре продаж Monjaro сократилась примерно с 55% до 15%», — сообщил Александр Шапринский.

Напомним, в сентябре Geely Monjaro с результатом 4043 реализованных экземпляров закрепился в тройке лидеров сегмента SUV. Первое место традиционно занял Haval Jolion — жители России приобрели 6154 такие машины, а на вторую позицию вышел белорусский Belgee X50, являющийся аналогом Geely Coolray прошлого поколения. Продажи этой модели достигли 5547 автомобилей.

С апреля 2024 года на российском рынке доступна обновленная версия Geely Monjaro. Отличий во внешности практически нет, однако производитель изменил оформление салона: наряду с прежней изумрудной в продаже появилась классическая чёрная кожано-замшевая отделка. Кроме того, были добавлены новый матовый серый оттенок кузова и два дизайн-пакета — Exclusive Emerald Blue и Exclusive Lomo Grey.

Все модификации Monjaro комплектуются единственным возможным мотором — это двухлитровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 238 лошадиных сил в паре с традиционным восьмиступенчатым «автоматом». Клиенты могут выбрать как переднеприводную, так и полноприводную версию, в зависимости от желаемой комплектации.

Параллельно на российском рынке появилась ещё одна модель, во многом повторяющая успешный Monjaro, — Renault Grand Koleos. Этот кроссовер возится из Кореи и реализуется по системе параллельного импорта, зачастую под заказ. Стоимость модели на одном из популярных классифайдов стартует с отметки 3 750 000 рублей.

Автор публикации: Иван Бахарев